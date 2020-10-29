Edirne'de öğrenciler fidanları "cumhuriyet" için dikti - Son Dakika

Edirne'de öğrenciler, 29 Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kentin farklı noktalarına 500 fidan dikti.

Edirne Belediyesince düzenlenen etkinlikte öğrenciler, TED Edirne Koleji yanındaki boş arazi, Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi ve Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki yeşil alanı "Cumhuriyet fidanları"yla ağaçlandırdı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu öğrencilerle birlikte yaşadıklarını belirtti.

Fidanların sorumluğunun öğrencilerde olacağını dile getiren Gürkan, "Öğrencilerimiz bu fidanları yaşatarak, tıpkı cumhuriyet gibi sonsuza kadar yaşamasını, ilelebet payidar kalmasını sağlayacaklar. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlik ile beraber burada cumhuriyetin fidanlarını toprakla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Kovid-19 salgını nedeniyle kutlamaların büyük bölümünün yapılamadığını ancak bu durumun Cumhuriyet coşkusunun yaşanmasına engel olmadığını kaydetti.

TED Edirne Koleji Müdürü Arzu Aydın da fidan dikim etkinliğinin öğrencileri mutlu ettiğini belirterek, "Bundan sonraki dönemde bu orman büyüyecek, gelişecek, çocuklarımız için de bir etkinlik, bir piknik alanı olarak da kullanılacak." diye konuştu.