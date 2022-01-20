Edirne'de öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları saksıları huzurevine hediye etti - Son Dakika

Edirne Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri, "Öğrenciler Sıfır Atık Projesini Destekliyor" projesi kapsamında atık malzemelerden hazırladıkları saksıları Edirne Huzurevi'ne hediye etti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri evlerinde ve okullarında geri dönüşüme kazandırdıkları ürünlerden, çeşitli boyamalar ve el işçiliği ile saksılar yaptı.

Öğrenciler, çiçek ektikleri saksıları huzurevine getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Öğrenciler Sıfır Atık Projesini Destekliyor" sosyal sorumluluk projesiyle "Nesiller Buluşuyor Projesi" kapsamında ortak bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Geri dönüşüme önem vererek çalışma yapan öğrencileri tebrik eden Özbaş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin minik elleriyle geri dönüşümden sosyal hayatımıza dahil ettikleri saksılar, renklendirilerek, boyanarak, çizimler gerçekleştirilerek ve içerisine çiçekler ekilerek güzel ürünler ortaya çıkardı. Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Gözde Dönmez Alkıs'a, Fen Bilimleri Öğretmeni Işın Ayer'e, öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Pandemi tedbirleri kapsamında, huzurevi bahçemizde yaşlılarımızdan uzak olarak gerçekleştirdik. İnşallah ilerleyen dönemlerde öğrencilerimiz ile yaşlılarımız bir araya gelerek ortak çalışmalar, ortak buluşmalar gerçekleştirecekler."