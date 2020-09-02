Edirne'de öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor - Son Dakika

Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üretmeye başladığı dezenfektan stantları kurumlara satılıyor.

Salgınla mücadele kapsamında üretime başlayan öğrenciler öğretmenleriyle okulun atölyesinde çok sayıda pedallı ve el ile kullanılabilen dezenfektan stantları üretti.

Öğrencilerin ürettiği dezenfektan stantları ilçedeki okullar, kamu kuruluşları ve özel işletmelerde kullanılıyor.

Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, gazetecilere yaptığı açıklamada, pedallı dezenfektan stantlarının seri üretimine geçeceklerini söyledi.

Siparişler almaya başladıklarını belirten Saz, "Pandemi sürecine katkı sağlamak adına bu okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerimiz ile birlikte üretime devam ediyoruz. Diğer meslek liselerimizde de pandemi sürecinde maske üretimi de gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, bu süreçte üreterek öğrenip hem de kazanırken aynı zamanda okulumuz mesleki eğitimin önemini gözler önüne sermiş oluyor." diye konuştu.

Çiftçiler için yem makinesi, belediyeye banklar üretiliyor

Atölye şefi ve proje sorumlusu Vedat Şahin Ekinci de öğrencilerinin üretmeye devam ettiğini belirterek, "Bu üretimi yaparken hem kurumlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız hem de öğrencilerimiz üretip, öğrenirken bir yandan da kazanmış olacaklar. Bunların yanı sıra çiftçilerimiz için yem makineleri ve belediyemiz için de banklar üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Okul Müdürü Tolga Anbarlı ise okulda ürettikleriyle hem velilerin hem de vatandaşların taktirini aldıklarını, bunun da gurur verici olduğunu kaydetti.

Atölyede çalışan 12. sınıf öğrencisi Umut Düşer de meslek hayatına okuldayken hazırlandıklarını kaydetti.