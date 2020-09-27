Edirne'de öğrenciler kamp alanındaki çöpleri topladı - Son Dakika

TED Edirne Koleji öğrencileri, doğa gezisinde kamp alanındaki çöpleri topladı.

Süloğlu ilçesinin Küküler Köyü'ndeki kamp alanına düzenlenen gezi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yapıldı.

Kolejin lise öğrencileri kamp alanındaki çöpleri topladı ve öğretmenleriyle doğa gezisi gerçekleştirdi.

Öğrencilerden Eylül Osmancıkoglu, salgın nedeniyle okuldan uzak kaldıklarını belirtti.

Eğitimlerinin online şekilde devam ettiğini anlatan Osmancıkoğlu, "Etkinlik sayesinde hem doğanın tadını çıkardık hem de arkadaşlarımızla kaynaşma imkanımız oldu. Aynı zamanda da kamp alanındaki çöpleri topladık." dedi.

Tuana Özturan da piknik yapanların çöplerini doğaya atmaması gerektiğini belirterek, "Herkes pikniğe geldiğinde çöplerini toplayıp alanda bulunan çöp kovalarına atsın. Eğer çöp kovası yoksa da yanlarında getirdikleri poşete doldurup en yakın yerdeki çöp bidonunda atsınlar. Çevreyi ve doğayı temiz tutarak gelecek nesillere örnek olabilirler." diye konuştu.

Lisenin Müdürü Kaan Sezgin ise kahvaltının ardından öğrencilerin sosyal sorumluluk kapsamında kamp alanınadaki çöpleri topladığını anlattı.

Doğa gezisinin yanı sıra, oyun ve müzik etkinliği de düzenlediklerini belirten Sezgin, uzun vadeli kamplar düzenleyeceklerini kaydetti.