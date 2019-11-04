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Edirne'de öğrenciler lösemi için yürüdü

6 saat önce

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı Edirne Temsilciliği tarafından, 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında öğrencilerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Edirne'de öğrenciler lösemi için yürüdü, System.String[]

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı Edirne Temsilciliği tarafından, 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında öğrencilerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Meriç İlkokulu öğrencilerinin ritim grubu da taktıkları maskelerle konser verdi.

Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli farkındalık etkinlikleriyle devam eden Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Edirne'de de yürüyüş gerçekleştirildi. Lösemili Çocuklar Vakfı İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Edirne'de çeşitli okullardan öğrenciler maske takıp ellerindeki dövizlerle katılım gösterdi. Lösemi ile ilgili farkındalık mesajlarının verildiği yürüyüşün sonunda Meriç İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu ritim grubu da taktıkları turuncu maskelerle konser verdi. Etkinlikle ilgili açıklamayı ise TED Edirne Koleji Öğrencisi Toros Yılmaz okudu. Yılmaz açıklamada, LÖSEV'in 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda herkesi lösemili çocuklara destek olmaya davet ettiğini söyledi.


Edirne, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:09 Kaynak: DHA
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