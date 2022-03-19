Edirne'de öğrenciler Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresini temizledi - Son Dakika
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Edirne'de öğrenciler Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresini temizledi

19.03.2022 11:58
Edirne'de öğrenciler Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresini temizledi

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri Meriç ve Tunca nehirleri çevresinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri Meriç ve Tunca nehirleri çevresinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen 50 öğrenci, nehirlerin kenarlarına atılmış plastik, cam ve organik atıkları topladı.

Temiz bir çevre ve doğa farkındalığı oluşturmak için temizlik yapan öğrenciler, kısa sürede onlarca çöp poşetini doldurdu.

Topluluğun başkanı Sevil Göçmen, gazetecilere, nehir kenarlarını çöpten arındırmak için temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Yaşanabilir bir dünya için doğanın temiz tutulması gerektiğini belirten Göçmen şunları kaydetti:

"Çevremizi ve doğamızı en iyi şekilde korumak ve kollamak zorundayız. Doğaya atılan çöpler, rüzgar ve fırtınanın etkisiyle çevreye yayılıyor. Bu çöplerin doğaya zarar vermemesi için toplanması gerekli, bu yüzden topluyoruz. Aynı zamanda bilinçsiz insanlar tarafından çevreye atılan sigara izmaritleri, cam şişeler ve atıkların da doğadan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz."

Öğrencilerden Doğukan Toprak da doğayı ve çevreyi çöplerden arındırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

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Trakya Üniversitesi, geri dönüşüm, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de öğrenciler Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresini temizledi - Son Dakika


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