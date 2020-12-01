Edirne'de öğrenciler mobilya üreterek hem meslek öğrenecek hem harçlıklarını çıkaracak - Son Dakika

Edirne'nin Keşan Belediyesi ile Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde, belediyenin ihtiyaç duyduğu bank, piknik masası ve benzeri mobilya malzemeleri öğrenciler tarafından üretilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, lise ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında belediye mobilyalarının imalatıyla ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ihtiyaç duyulan mobilyaların öğrenciler tarafından üretileceğini ve okulun bir fabrika gibi çalışacağını belirtti.

Uygulamaya geçen projeyle öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini pekiştirerek geleceğe hazırlanacağını vurgulayan Helvacıoğlu, sektörde kalifiye eleman yetişmesine katkı sağlanacağını dile getirdi.

Öğrencilerin üreterek harçlıklarını kazanacağına dikkati çeken Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemiz, lisemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında imzaladığımız işbirliği protokolüne istinaden öğrencilerimiz hem belediyemizin bank, piknik masası ve mobilya ihtiyaçlarını giderecek, hem de okul harçlıklarını çıkaracaklar. En değerli ve anlamlı yatırım gençlerimize. Bu yatırım, geleceğe yatırımdır." ifadelerini kullandı.