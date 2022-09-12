EDİRNE'DE ÖĞRENCİLER RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE DERS BAŞI YAPTI

EDİRNE genelinde 288 okulda toplam 55 bin 417 öğrenci bugün ders başı yaptı. Öğrenciler okullarına kavuşmanın coşkusunu rengarenk halk oyunları gösterileri ve yakar top, sek sek, yağ satarım bal satarım gibi çocuk oyunlarıyla yaşadı.

Edirne'de İlköğretim Haftası, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı. Ticaret Borsası İlkokulu'nda devam eden kutlama programına Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve cilerden oluşan mehteran takımının gösterisi ilgiyle izlendi. Mehteran gösterisininveliler katıldı. Meriç İlkokulu Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başlayan törende, renkli görüntüler ortaya çıktı. Öğren ardından öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi sahne aldı. Zeybek oynayan öğrenciler, katılımcıların beğenisini kazandı. Törende ayrıca yakar top, sek sek, yağ satarım bal satarım gibi çocuk oyunları oynayan öğrenciler, okulların ilk gününde doyasıya eğlendi.

Gösterilerin ve oyunların ardından Vali Kırbıyık, birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yıllarını tebrik eden Kırbıyık, tek tek sohbet etti. Edirne genelinde 288 okulda eğitim öğretim faaliyetlerinin başladığını belirten Kırbıyık, 288 okulumuzda 55 bin 417 öğrenci bugün ilk ders ziliyle birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış oldular. Bu eğitim öğretim yılında 4 bin 764 öğretmenimiz görev alacak. Diğer idari kadrodaki personelimiz ile beraber 5 bin 310 kişilik eğitim kadromuz mevcut ve bu eğitim kadromuz, çocuklarımızın en iyi koşullarda, en nitelikli eğitimi alması için var güçleriyle bu yıl boyunca çalışacaklar. Bizler, eğitim öğretim yılının en iyi koşullarda bitirilmesi için her türlü imkanı okullarımıza, öğrencilerimize, velilerimize sağlayacağız dedi.

'İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

2022-2023 eğitim öğretim yılındaki temel hedeflerini açıklayan Kırbıyık, Bu sene temel hedefimiz, eğitimde başarıyı arttırabilmek, geçtiğimiz yılların ortalamasına göre daha yüksek bir başarı elde edebilmek. Buradaki başarıyı sadece akademik bir başarı olarak adlandırmıyoruz. Bizim temel muratlarımızdan biri tabii ki akademik başarı. Çocuklarımız çok daha nitelikli eğitim alsınlar ve bu aldıkları eğitimin doğal sonucu olarak da girdikleri sınavlarda çok daha yüksek başarılar elde etsinler istiyoruz. Ancak temelinde ikinci bir derdimiz daha var; iyi insan yetiştirmek istiyoruz. Bu okullara gelen çocuklarımız, sosyal hayatın içerisinde neler yapmaları gerektiğini, doğruluğu, dürüstlüğü, toplumsal hayattaki kurallara uymalarının ne kadar önemli olduğunu öğrensinler istiyoruz. İnşallah her 2 amacımız doğrultusunda da iyi bir eğitim öğretim yılı geçeceğini düşünüyorum dedi.

'DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYIMIZ 19'

Kırbıyık, Edirne'de derslik başına düşen öğrenci sayısına dikkat çekerek, Edirne özelinde derslik başına düşen öğrenci sayımız 19 olduğunu görüyoruz. Bu da Türkiye ortalamasına göre gayet iyi bir oran. Yine devam edecek, yeni ihale edilen ya da yapımı devam eden okullarımızla birlikte eğitimimizin standartlarını yükseltme konusunda da çabalarımız devam ediyor. Bu yıl hem ders kitapları noktasında, hem de yardımcı kaynak noktasında gerekli hazırlıkları Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Bugün de sınıflara girdiğimizde memnuniyetle gördük ki her çocuğumuzun önünde kitapları hazır. Bu da inşallah eğitim öğretim kalitesine doğrudan etki edecek önemli bir hizmet diye değerlendiriyoruz. Genel itibariyle tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize iyi bir eğitim öğretim yılı diliyor, hepinize teşekkür ediyorum diye konuştu