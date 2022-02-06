Edirne'de öğrenciler TED Kolejinin okula giriş ve bursluluk sınavı için yarıştı - Son Dakika

TED Edirne Koleji'nin 2022-2023 yılı için 4.5.6.7.8 ve 9. sınıflara yönelik düzenlediği okula giriş ve bursluluk sınavı yapıldı.

İki oturumda gerçekleşen sınava yaklaşık bin 500 öğrenci katıldı.

Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında ilk olarak okula girişte öğrenci ve velilerin HES Kodları kontrol edildi. Bina girişinde termal kamera ile ateş ölçümü yapıldı. Öğrencilere sınav öncesi hijyen seti ve yedek maske verildi.

TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, geleceğin bilim insanları, doktorlar, mühendisler ve öğretmenlerinin Edirne'den yetişecek olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Öğrencilerin gelecekteki hedeflerine ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden İba, "Her zaman söylediğimiz gibi TED bir gelecek projesidir. Maddi imkanı yetersiz olan çocuklarımızın da kaliteli eğitim alması adına elimizden geleni yapıyoruz. LGS'de Türkiye'de 94 Türkiye birincisi çıktı bunların 2'si bizim okulumuzdan oldu. Daha birçok alanda dereceler yapan öğrencilerimiz var. TED okullarını en doğru şekilde temsil edecek nesiller yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.