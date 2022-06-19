Edirne'de öğrenciler YKS maratonunu değerlendirdi

Edirne'de YKS 2. oturumdan çıkan öğrenciler sınavı değerlendirdi

EDİRNE - Toplam 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sona ermesiyle öğrenciler sınav sorulanı anlattı.

Bu sene ilk kez baraj olmadan gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavında ter döken adaylar en çok hangi derslerde ve sorularda zorlandıklarını anlattı. 2 milyon 56 bin 512 adayın girdiği sınav 180 dakika sürdü. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan sınav sona erdi. YKS sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS sınavından çıkan öğrencilerden Ayça Erdem, "Tarihte ve din kültünde bilmediğim bir kaç kavram vardı onlarda zorlandım, ayrıca coğrafyada da biraz zorlandım. Sınav sonuçlarına göre Trakya üniversitesinden uygun gördüğüm bölümü istiyorum" dedi.

Sınavın düne göre daha basit olduğunun belirten Şevval Bulut ama geçen seneyle kıyasladığımızda bu sene ki sınav zordu. Türkçe kolaydı ama matematik neredeyse tamamen açılar üzerineydi" diye konuştu.

Sınavdan çıkan aday öğrencilerden Sudenaz Öztopçu ise, normalde eşit ağırlıkçı olduğunu ama sözel işaretlediğini ifade ederek, "Matematikten hiç yapamadım. Edebiyatı cevaplayabildim, önceki sınavlara göre daha iyiydi" ifadelerini kullandı.