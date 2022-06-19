Edirne'de öğrenciler YKS maratonunu değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de öğrenciler YKS maratonunu değerlendirdi

19.06.2022 15:26

Edirne'de öğrenciler YKS maratonunu değerlendirdi Edirne'de YKS 2. oturumdan çıkan öğrenciler sınavı değerlendirdi Toplam 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sona ermesiyle öğrenciler sınav...

Edirne'de öğrenciler YKS maratonunu değerlendirdi

Edirne'de YKS 2. oturumdan çıkan öğrenciler sınavı değerlendirdi

EDİRNE - Toplam 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sona ermesiyle öğrenciler sınav sorulanı anlattı.

Bu sene ilk kez baraj olmadan gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavında ter döken adaylar en çok hangi derslerde ve sorularda zorlandıklarını anlattı. 2 milyon 56 bin 512 adayın girdiği sınav 180 dakika sürdü. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan sınav sona erdi. YKS sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS sınavından çıkan öğrencilerden Ayça Erdem, "Tarihte ve din kültünde bilmediğim bir kaç kavram vardı onlarda zorlandım, ayrıca coğrafyada da biraz zorlandım. Sınav sonuçlarına göre Trakya üniversitesinden uygun gördüğüm bölümü istiyorum" dedi.

Sınavın düne göre daha basit olduğunun belirten Şevval Bulut ama geçen seneyle kıyasladığımızda bu sene ki sınav zordu. Türkçe kolaydı ama matematik neredeyse tamamen açılar üzerineydi" diye konuştu.

Sınavdan çıkan aday öğrencilerden Sudenaz Öztopçu ise, normalde eşit ağırlıkçı olduğunu ama sözel işaretlediğini ifade ederek, "Matematikten hiç yapamadım. Edebiyatı cevaplayabildim, önceki sınavlara göre daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Edirne'de vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi Edirne'de vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi Lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü, fotoğraf çekilmek için akın ettiler Lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü, fotoğraf çekilmek için akın ettiler
Kaynak: İHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de öğrenciler YKS maratonunu değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 15:43:01. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de öğrenciler YKS maratonunu değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement