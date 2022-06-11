Edirne'de öğrencilere karne hediyesi olarak "hayvan sahiplendirilmesi" çağrısı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, karne heyecanı yaşayacak öğrencilere karne hediyesi olarak hayvan sahiplendirilmesi çağrısında bulundu.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara hayvan sevgisi kazandırmak ve sorumluluk bilincini artırmak amacıyla Keşan Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan kedi veya köpek sahiplenilebileceğini belirtti.

"Can dostu sahiplendiriyoruz" sloganıyla güzel bir çalışma başlattıklarını aktaran Helvacıoğlu, pet shoplardan evcil hayvan satın alınması yerine öğrencileri barınağa davet etti.

Öğrencilere sevimli birer karne hediyesi vermek istediklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yazın ne yapacağız diye düşünmeyin, gelin karne hediyenizi kendiniz seçin. Öğrencilerimize karne hediyesi can dostu sahiplendiriyoruz. Çocuklarımıza hem hayvan sevgisinin önemini vurguluyor, hem de unutmayacakları karne hediyesi veriyoruz. Sadece öğrencilerimiz değil, sahiplenmek isteyen tüm vatandaşlarımızı 24 saat barınağımıza bekliyoruz."