Edirne'de öğrencilere zeka oyunu hediye edildi - Son Dakika

Lalapaşa Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından ilçedeki anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerine zeka oyunu hediye edildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Sezgin Geldi ve yönetim kurulu üyeleri, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında öğrencilerin okul dışında oldukları bir zamanda Lalapaşa Atatürk İlkokulu ve Hacıdanişment İlkokulunu ziyaret etti.

Okul idarecilerinden eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi alan dernek üyeleri, öğrencilere hediye edecekleri zeka oyunlarını idarecilere teslim etti.

Dernek Başkanı Sezgin Geldi, ilçede eğitim gören öğrencilere destek vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Dernek olarak ilk faaliyetlerini gerçekleştirmenin sevinci yaşadıklarını aktaran Geldi, "İlçemiz için yapmak istediğimiz birçok proje var, her şey ilçemiz Lalapaşa için." ifadelerini kullandı.