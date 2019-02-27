Edirne'de Öğrencilerin Devamsızlığı Mehter Takımıyla Önlendi

Edirne'de öğrencilerin devamsızlığı mehter takımıyla önlendiEdirne'de Meriç İlkokulu'nda devamsız öğrencileri okula kazandırmak için ve sosyal gelişimlerini sağlamak için kurulan 20 kişilik mehter takımı devamsız çocukları okula kazandırdı.

Edirne'de öğrencilerin devamsızlığı mehter takımıyla önlendi



Edirne'de Meriç İlkokulu'nda devamsız öğrencileri okula kazandırmak için ve sosyal gelişimlerini sağlamak için kurulan 20 kişilik mehter takımı devamsız çocukları okula kazandırdı. Okul Müdürü Azize Firdevs Turan, Öğrencilerimiz okula gelmiyorlardı, öğrencilerimize okula bağlamak lazımdı, biz de bu grubu kurmaya amaçladık. Bunun sayesinde öğrencilerimizin devamsızlığını yok ettik dedi.



Edirne'de dar gelirli düşük ailelerin yaşadığı Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 75 öğrencili Meriç İlkokulu'nda çocukların okula gelmeyerek devamsızlık yapması üzerine okul yönetimi ailelerle görüşüp, çocukların okula gönderilmesini istedi. Yönetim ardından da çocukları okula kazandırmak ve sosyal gelişimlerini de sağlamak için 8 ile 10 yaşları arasındaki 20 çocuktan oluşan mehter takımı kurdu. Genellikle Roman müzisyen ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü okulda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle müzik odası sınıfı açıldı. Yaklaşık 3 yıl önce açılan müzik sınıfında çocuklar, davul, saz, keman, klarnet gibi bir çok enstrümanı çalma eğitimi verildi. Boş derslerde eğitim alan çocuklar müzik aletlerini kullanmayı öğrenince, mehter takımı kuruldu. 3 yıl önce kurulan mehter takımı kısa sürede kentte kurtuluş günleri ve milli bayramlarda konser vermeye başladı. Bu sayede okulda devamsızlığında azalmasıyla okulda halk oyunları, ritim grubu gibi müzik gruplarıyla çocukların derslere katılmaları sağlandı. Mehter kıyafetleri içinde boylarından büyük müzik aletlerini büyük bir ustalıkla çalmayı başaran minik mehteranlar, söyledikleri marşlarla izleyenlerden tam not aldı.



'DEVAMSIZLIĞI YOK ETTİK'



Meriç İlkokulu Müdürü Azize Firdevs Turan, mehter takımını kurarak devamsızlığı yok ettiklerini belirterek, Öğrencilerimizin ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Halk Eğitim Merkezi'nden görevlendirilen usta öğretmen aracılığıyla ve öğretmenlerimiz ile personellerimizin de desteğiyle çalışmalarımıza başlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla da müzik sınıfımız oluşturuldu. Oluşturulan bu müzik sınıfı sayesinde mehter takımını kurduk. ve 3 yıldan beri çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimiz okula gelmiyorlardı, öğrencilerimize okula bağlamak lazımdı, bizde bu grubu kurmaya amaçladık. Öğrencilerimiz de var olan bu yeteneklerimizi ön plana çıkarmak istedik. Bunun sayesinde öğrencilerimizin devamsızlığını yok ettik ve var olan yeteneklerini ön plana çıkararak çalışmalarımıza devam ettik. Mehter takımı sayesinde bayramlarda törenlerde çocuklarımız gösterilere çıktılar ve



çocuklarımızın özgüvenleri gelişti. Şimdi çocuklarımızın en büyük hedefi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidip orada gösteri yapmak



dedi.



Mehter takımında bulunan ve davul çalan öğrencilerden Sunay Erkan Ördek, daha önce zaman zaman okula devamsızlık yaptığını ancak, etkinliklere katıldıktan sonra devamsızlık yapmadığını söyledi. Tugay Mandacı ise mehter takımına bu yıl katıldığını belirterek, Okumak istiyorum, üniversiteyi bitirmek istiyorum dedi. Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Alper Domuzcu ise, Mehter takımı ile birlikte Ankara'ya gidip, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser vermek istiyoruz dedi.

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