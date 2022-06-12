Alınan bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi'ndeki 5 katlı pansiyonun üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.