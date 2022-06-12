Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

12.06.2022 19:03

Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi'ndeki 5 katlı pansiyonun üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pansiyondaki öğrencilerin tahliyesinin ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle pansiyonda maddi hasar oluştu.

Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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