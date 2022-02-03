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Edirne'de öğrencilerin kaybolan köpeği polis ekiplerince bulundu - Son Dakika

Edirne'de öğrencilerin kaybolan köpeği polis ekiplerince bulundu

03.02.2022 16:17
Edirne'de öğrencilerin kaybolan köpeği polis ekiplerince bulundu

Edirne Şükrüpaşa İlkokulu öğrencileri tarafından sahiplenildikten sonra kaybolan sokak köpeği "Zeytin", polis ekiplerince bulundu.

Edirne Şükrüpaşa İlkokulu öğrencileri tarafından sahiplenildikten sonra kaybolan sokak köpeği "Zeytin", polis ekiplerince bulundu.

Öğrencilerin sevimli dostu Zeytin, bir süre önce kayboldu.

Okul idarecileri, köpeğin kaybolmasının ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

Yapılan arama çalışması sonrası bulunan Zeytin, tekrar okula götürüldü.

Okul yönetimi polis ekiplerine teşekkür etti.

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Cumhuriyet, Zeytin, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de öğrencilerin kaybolan köpeği polis ekiplerince bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de öğrencilerin kaybolan köpeği polis ekiplerince bulundu - Son Dakika
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