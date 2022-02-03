Edirne'de öğrencilerin kaybolan köpeği polis ekiplerince bulundu - Son Dakika

Edirne Şükrüpaşa İlkokulu öğrencileri tarafından sahiplenildikten sonra kaybolan sokak köpeği "Zeytin", polis ekiplerince bulundu.
Öğrencilerin sevimli dostu Zeytin, bir süre önce kayboldu.
Okul idarecileri, köpeğin kaybolmasının ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.
Yapılan arama çalışması sonrası bulunan Zeytin, tekrar okula götürüldü.
Okul yönetimi polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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