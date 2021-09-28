Edirne'de öğrencilerin "Kent Kart" çilesi - Son Dakika

Edirne'de öğrencilerin "Kent Kart" çilesi

EDİRNE - Üniversite öğrencilerinin Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde kullanılan indirimli 'Kent Kart' başvurularının başlamasıyla birlikte öğrenciler, ETUS bürosu önünde kart çıkarmak için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Edirne'de toplu taşıma araçlarında indirimli "Kent Kart" işlemleri için ETUS bürosuna gelen öğrenciler, saatlerce uzun kuyruklarda bekleyişlerini sürdürdü. ETUS Halkla İlişkiler Bürosu'nda ise sadece 2 kişinin çalıştığı görüldü. Öğrenciler, Kent Kart için istenen fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, ikametgah belgelerini tamamladıktan sonra ETUS Halkla İlişkiler Bürosu'na gelerek kart başvurusu yapabiliyor.

"Bu kalabalığı önlemek için birçok çözüm yolu var"

Yaklaşık 1 saattir indirimli öğrenci Kent Kartı temin etmek için beklediğini belirten Emine Demirci, "Özellikle bu pandemi döneminde bu kalabalığı azaltıcı uygulamalar yapılması gerekirken burada yapılmaması son derece üzücü bir durum. Yani bu kalabalığı önlemek için bir sürü çözüm varken pek hoş bir durum değil. Öncelikle kart dağıtım merkezleri artırılabilir. Örneğin birinci sınıflar başka bir güne diğer 2. ve 3. sınıflara başka bir günde kart verilebilir" dedi.

"Sabahtan beri Kent Kart işlemlerini yapmak için bekliyoruz"

Van Erciş'ten kızının üniversite kayıtları ve işlemlerini yapmak için gelen Yunus Şahin, "Geçen sene pandemiden dolayı kaydını yaptıramamıştık. Bu sene geldik ve sabahtan beri Kent Kart işlemlerini yapmak için 2 saat toplu taşıma aracı bekledik. Kent Kart çıkarmak için de burada yaklaşık 2 saattir uzun kuyruklarda bekliyoruz. Bizlerden istenilen belgeler 50-60 lira tutuyor. Bir kart çıkarmak için saatlerce kuyruk bekleyip fahiş fiyatlara evrakları tamamlıyoruz. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Öğrencilerin ulaşım haklarının sağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Sıranın sonunu göremiyoruz"

Diyarbakır'dan Edirne'ye gelen üniversite öğrencisi Ergin Turan, "Üniversiteye büyük bir heyecanla geldik ama Kent Kart çıkarmak için geldiğimizde sıranın sonunu göremiyoruz. Hepimiz burada saatlerce sıcak altında bekliyoruz. Yetkililerden bu konu hakkında işlemlerin hızlandırılması için çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

"Hem bize hem çalışana yazık"

İstanbul'dan Edirne'ye gelen Trakya Üniversitesi öğrencisi Dilara Dallı, "Toplu ulaşım araçlarını kullanmak için kart çıkarmaya geldim. Ama çok fazla sıra var ve tek bir kişi bu kadar kişinin işlemini yapmaya çalışıyor. Tek bir kişi ile olacak bir iş değil hem bize hem çalışana yazık bu bir gün de bitecek bir işlem olmaktan çıkıyor bu şekilde. İlgililerin bir an önce bu duruma bir çözüm bulmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"3 saattir ulaşım kartı çıkarmak için bekliyoruz"

Üniversite için Edirne'ye gelen Üzeyir Avcı, "Yaklaşık 2 buçuk, 3 saatten beri öğrenci ulaşım kartı çıkarmak için sırada bekliyorum. Tek bir yerden alınıyormuş, tek bir yerden olması bu kadar kalabalık olması bizleri yoran bir işlem oldu. Bekliyoruz, sıcaktan dolayı saatlerce beklemek yoruyor bizleri de. Her şey için sürekli para harcıyoruz. Evrakları tam olarak belirtmedikleri için tekrar kırtasiyelere gidiyoruz ve zaman kaybediyoruz. Öğrenci kartlarını çıkarmak için para alınmamalı biz öğrenciler olarak daha ucuz seyahat etmek için bu kartları çıkartıyoruz ve bunları yaparken daha fazla para ödüyoruz ve bu kartları çıkarmak için birden fazla nokta olması gerekiyor. En azından binlerce öğrencinin tek bir noktadan işlem yapması yerine daha kolay ve sıra beklemeden işlem yapmaları sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

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