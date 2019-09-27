Son Dakika Haberleri: Edirne'de öğretim görevlisine hapis cezası istemi
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Edirne'de öğretim görevlisine hapis cezası istemi

1 saat önce

Edirne'de, kadın araştırma görevlisini darbettiği iddiasıyla hazırlanan iddianamede, erkek öğretim görevlisi hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Edirne'de öğretim görevlisine hapis cezası istemi, System.String[]

Edirne'de, kadın araştırma görevlisini darbettiği iddiasıyla hazırlanan iddianamede, erkek öğretim görevlisi hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi S. K. hakkında, aynı okulda görev yapan araştırma görevlisi J.A.Ç'yi okulda darbettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede S.K. hakkında "Kasten yaralama ve hakaret" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı iddianame, Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:06 Kaynak: AA
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