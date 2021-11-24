Edirne'de Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı - Son Dakika

Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Salonunda düzenlenen programda yeni göreve başlayan öğretmenler adına konuşan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Duygu Nalbant öğretmenlik mesleğinin ideal, gaye ve hizmet mesleği olduğunu söyledi.

24 Kasım'ın öğretmenlerin hizmetlerine karşı unutulmadıklarının bir göstergesi olduğunu belirten Nalbant, "Toprak altına atılan bir tohumun filiz verebilmek için kendini feda etmesi gibi öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna feda etmektedir. İşte biz tüm bunları mesleğe yıllarını adamış öğretmenlerimizden öğrendik ve öğrenmeye de devam edeceğiz." dedi.

Emekli öğretmenler adına konuşan Şükrüpaşa İlkokulu öğretmenlerinden Ergin Kervan da bir öğretmen için meslekten ayrılmanın kolay olmadığını belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin, tüm öğretmenlerin hayatında unutulmayacak anılar ve izler bıraktığını ifade eden Kervan, "Öğrenciler çocuğumuz, okul evimiz olmuştur. Biz öğretmenlerin en büyük mirası yetiştirdiği öğrencileridir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak ise öğretmenlerin eğitimin lideri ve geleceğin mimarı olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin, güneş gibi insanlığı aydınlattıkça kendini yücelten bir meslek olduğunu belirten Bayrak, "Öğretmen geleceği öğrencisinin gözünde görür ve yüreğinde yaşar. Ne mutlu ki insanlığın tüm çiçekleri bizim bahçemizde yetişir. Eğitim camiası olarak, taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle tüm imkanlarımızı eğitimin kalitesini bir adım daha ileri götürmek için seferber ettik." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal da her meslekte anahtar kelimenin sevgi olduğunu söyledi.

Sevginin, öğretmenlikte daha önemli olduğunu ifade eden Uysal, "Ben eşimden de bu konuda çok şey öğrendim. Kendisi çok fedakar bir öğretmen. Sevgi varsa her şey var. Aslında yaramaz, bilgisiz bir öğrenci yok. Sadece ilgisiz ve sevgisiz, dokunulmamış çocuklar var. Her meslekte anahtar kelime insana dokunabilmektir. Eğer biz bir insana dokunabiliyorsak, farkındalık yaratabiliyorsak en güzel şey budur." diye kaydetti.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği törende 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Emekli olan öğretmenlere de hizmet şeref belgeleri Vali Yardımcısı Uysal tarafından verildi.