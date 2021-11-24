Öğretmenler Günü konserlerle kutlandı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.

Türk Ocağı Caddesi'ndeki topluluk binasında düzenlenen konsere öğretmenler ilgi gösterdi.

Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde iki bölümden oluşan konserde, ilk bölünde koro hüzzam faslından eserler seslendirdi, ikinci bölümde ise solistler Gülsemin Gonce ve Fadıl Atik sevilen türkü ve şarkıları icra etti.

Konseri, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, öğretmenler ve müzikseverler dinledi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, öğretmenlerin çok kutsal ve özel olduğunu söyledi.

Gelecek nesli şekillendirenlerin öğretmenler olduğunu belirten Bahçe, "Asıl sanatçı onlar biz bu akşam sanatçı grubu olarak öğretmen sanatçıların önünde eğiliyoruz. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz." diye konuştu.

Müzik Öğretmenleri Oda Orkestrası konser verdi

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri Oda Orkestrası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarında düzenlenen konserde orkestra şefi Erdem Günay yönetimindeki öğretmenler, yerli ve yabancı eserleri seslendirerek dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Konser, Edirne ve Öğretmenler Marşı'nın seslendirilmesinin ardından son buldu.