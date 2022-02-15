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Edirne'de öğretmenlere yönelik "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" semineri düzenleniyor - Son Dakika

Edirne'de öğretmenlere yönelik "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" semineri düzenleniyor

15.02.2022 14:34
Edirne'de öğretmenlere yönelik "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" semineri düzenleniyor

Edirne'de, öğretmenlere yönelik düzenlenen "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" seminerlerine başlandı.

Edirne'de, öğretmenlere yönelik düzenlenen "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" seminerlerine başlandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi'nden hibe alan proje gerçekleştirilen programla başladı.

Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, seminerin öğretmenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Proje kapsamında 30 matematik öğretmeni 35 saat eğitim alacak.

Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Altun tarafından verilecek seminerde öğretmenlere 5 gün boyunca, soru seçme ve yazma, PISA ve matematik okuryazarlığı ilişkisi ve benzeri konularda eğitim verilecek.

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milli eğitim bakanlığı, Trakya Bölgesi, matematik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de öğretmenlere yönelik 'Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri' semineri düzenleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de öğretmenlere yönelik "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" semineri düzenleniyor - Son Dakika
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