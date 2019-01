Edirne'de 'Okul Destek Projesi' Kapsamında Karne Şenliği Düzenlendi

Edirne'de 'Okul Destek Projesi' kapsamında Karne Şenliği düzenlendi Edirne Valisi Canalp dezavantajlı çocukların hediyelerini verdiEDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan 'Okul Destek Projesi' Edirne'de gerçekleştirildi.

Edirne'de 'Okul Destek Projesi' kapsamında Karne Şenliği düzenlendi

Edirne Valisi Canalp dezavantajlı çocukların hediyelerini verdi



EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan 'Okul Destek Projesi' Edirne'de gerçekleştirildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, düzenlenen Karne Şenliği 'nde sportif ve eğitim desteği sağlamak amacıyla hazırlanan hediye paketlerini çocuklara dağıttı.

Melahat Hulusu Datenin Sevgi Evleri Sitesi'nde düzenlenen 'Okul Destek Projesi' kapsamında Karne Şenliği'ne Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci 100 günlük eylem planı içinde yer alan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen 'Okul Destek Projesi' kapsamında Edirne'de Karne Şenliği düzenlendi.

Bakanlığın, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan, 5-8. sınıf aralığında öğrenim gören T.C. ve yabancı uyruklu çocukların içerisinde bulunduğu 2018/2019 yılında 81 ilde uygulanmaya başlanan Okul Destek Projesi kapsamında da Edirne 'de de, 35'i Keşan ilçesi 115'i Merkez olmak üzere toplam 150 çocuk ile uygulandığı açıklandı.

Okul Destek Projesi kapsamında yer alan çocuklara düzenlenen Karne Şenliği 'nde sportif ve eğitim desteği sağlamak amacıyla hazırlanan hediye paketleri Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşleri tarafından dağıtıldı.

"Bizler sosyal devlet ilkesini hayata geçirmekle mükellefiz"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bugün bu heyecanı öğrencilerimiz ve onların velileri ile beraber yaşıyor olmak ayrı bir mutluluk. Devletimizin dezavantajlı çocuklarımıza yönelik sağlamış olduğu bu imkanları burada görüyor olmak çok daha güzel ve çok daha anlamlı. Bizler sosyal devlet ilkesini hayata geçirmekle mükellefiz. Toplumun her kesiminde herkesin bir şekilde geleceği yönelik olaraktan bir ümit içerisinde var olabilmesidir ve belli imkanlara her zaman için sahip olabilmesidir. Buna inanıyoruz ve bu doğrultu da çalışıyoruz. Tüm amacımız da gayretimiz de halkımızın her bir neferinin gelecekte kendilerini, toplumun her kesiminde ve her alanında başarı bir şekilde yer alabilecekleri alanlara yönelik desteklemek" dedi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu

Engelli Kardeşini Arayan Genç Kadına Yardım Eden Esra Erol, Fuhuş Ağını İfşa Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti