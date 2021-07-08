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Okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı - Son Dakika

Okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı

08.07.2021 11:36

Edirne'de Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç ve balya işçisi öğrenci velileri, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak için bir römork dolusu saman balyası taşıdı, elde edilen gelir okul aile birliğine bağışlandı.

Edirne'de Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç ve balya işçisi öğrenci velileri, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak için bir römork dolusu saman balyası taşıdı, elde edilen gelir okul aile birliğine bağışlandı.

Kentte buğday hasadı yapılan tarlalardaki saplar toplanarak hayvancılıkta yem olarak kullanılan saman balyası haline getiriliyor.

Saman balyaları daha sonra tarlalardan ahırlara götürülmek üzere bölgede "balyacılar" olarak adlandırılan sezonluk işçilerce tanesi 2 liradan kamyonlara ve traktör römorklarına yükleniyor.

Yeniimaret Mahallesi'ndeki okulun müdürü Ertan Çekiç de geçimini taşıyıcılık yaparak sağlayan öğrenci velileriyle birlikte yakıcı güneşin altında 720 balya taşıdı. Çekiç ve velilerin taşıdığı balyalardan elde edilen gelir, öğrencilerin eğitiminde kullanılması amacıyla okul aile birliğine bağışlandı.

Çekiç, AA muhabirine, okulun ve öğrencilerin gelişimi için velilerle güzel bir iş birliği içinde olduklarını söyledi.

"Her şey eğitim için, her şey çocuklar için" sloganıyla hareket ettiklerini belirten Çekiç, "Okul, aile ve idare ortaklığında çocuklarımızın eğitimine ve okulumuza katkı yapmak amacıyla böyle bir çalışma planladık. Velilerimiz bana göre dünyanın en güzel insanları. Alın teri ve emekle evlerine ekmek götüren insanlar. Onlardan rica ettim ve beni kırmadılar, çocuklarımız için burada çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Çekiç, Mithatpaşa İlkokulu öğrencileri, velileri ve mahallelilerle birlikte büyük bir aile olduklarını vurguladı.

Emeklerini ortaya koyarak öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını anlatan Çekiç şöyle devam etti:

"Alın teri ve emeğe dayalı çalışmalarımız devam edecek. Velilerimizle birlikte dün 360 bugün de 360 olmak üzere 720 balya taşıdık. Elde edilen gelir tamamen okul aile birliğine ek katkı olması için, öğrencilerimizin eksiklerini gidermek için kullanılacak. Siz bunun mücadelesini vermezseniz insanları bu yönde ikna etmek kolay bir şey değil. O yüzden de biz ilk önce kendimiz elimizi taşın altına koyup bu tarlaya ilk önce adım atıp en son çıkmayı planlayıp insanlarımızın desteğini alıyoruz. 30 kilogram ağrılığında bir balyayı kızgın güneşin altında taşıyoruz. Ama yaptığımız işin kutsallığının farkındayız, öğrencilere ve eğitime bir şeyler katmak için yaptığımız bu işten keyif alıyoruz."

Öğrenci velisi ve ekip şefi Uğur Zurnacı ise çocukların eğitimine katkı olması amacıyla 720 balyanın gelirini okul aile birliğine bağışladıklarını belirtti.

Fırat Şafak da okul müdürü Çekiç'in öğrenciler için gösterdiği çabaya veliler olarak destekte bulunduklarını dile getirdi.

Okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı
Okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı
Okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı
Okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı
Okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı
Okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı
Okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı
Okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı
Okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı

okul müdürü, Buğday, Edirne, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okul müdürü, öğrencilerine destek için balya işçisi velilerle çalıştı - Son Dakika


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