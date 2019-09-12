Edirne'de okul servisleri denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okullara yakın mevkilerde kontrol noktaları oluşturdu.
Ekipler, bu noktalarda okul servisi sürücülerinin belgelerini kontrol etti.
Öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde yolculuk yapması ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi amacıyla düzenlenen denetimlerde 150 öğrenci servisi, trafik ekiplerince denetlendi.
Servis araçlarına yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.