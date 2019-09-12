Son Dakika Haberleri: Edirne'de okul servisleri denetlendi
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de okul servisleri denetlendi

1 saat önce

Edirne'de okul servisleri denetlendi.

Edirne'de okul servisleri denetlendi, System.String[]

Edirne'de okul servisleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okullara yakın mevkilerde kontrol noktaları oluşturdu.

Ekipler, bu noktalarda okul servisi sürücülerinin belgelerini kontrol etti.

Öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde yolculuk yapması ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi amacıyla düzenlenen denetimlerde 150 öğrenci servisi, trafik ekiplerince denetlendi.

Servis araçlarına yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor
Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı 100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılma görüntüsü yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:55:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de okul servisleri denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]