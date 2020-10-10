Son Dakika | Okullar Kovid-19 tedbirlerine göre eğitime hazırlanıyor - Son Dakika

Son Dakika | Okullar Kovid-19 tedbirlerine göre eğitime hazırlanıyor

10.10.2020 11:59

Gelen son dakika haberine göre Edirne'deki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hummalı hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

Edirne'deki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hummalı hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

Edirne Valiliği koordinesindeki hijyen ekipleri, salgın sürecinde örgün eğitim koşullarının oluşturulması için dezenfekte çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında okulların dış ve iç kapılarına uyarıcı levhalar asılırken, hijyen paspası, ayaklı pedallı çöp kovası, ayak basmalı dezenfektan, kolonya, ıslak mendil ve maskeden oluşan setler yerleştirildi.

Sıraların sosyal mesafeye göre dizildiği sınıflarda, her öğrencinin oturacağı sırada ismi yazacak, öğrenciler sadece kendi sıralarına oturabilecek.

Okulun birçok yerinde dezenfektan noktaları oluşturuldu, okul ve sınıf giriş noktalarına da 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıcı etiketler yapıştırıldı.

Son Dakika | Okullar Kovid-19 tedbirlerine göre eğitime hazırlanıyor
Son Dakika | Okullar Kovid-19 tedbirlerine göre eğitime hazırlanıyor
Son Dakika | Okullar Kovid-19 tedbirlerine göre eğitime hazırlanıyor
Son Dakika | Okullar Kovid-19 tedbirlerine göre eğitime hazırlanıyor

Edirne Valiliği, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Okullar Kovid-19 tedbirlerine göre eğitime hazırlanıyor - Son Dakika

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