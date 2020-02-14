Edirne'de okullarda 'tarhana' seferberliği başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de okullarda 'tarhana' seferberliği başlatıldı - Son Dakika

Edirne'de okullarda 'tarhana' seferberliği başlatıldı

6 saat önce

Edirne'de okullarda 'tarhana' seferberliği başlatıldıEdirne Valiliği'nce 'Sağlıklı Nesiller Tarhana ile Büyüyor' sloganıyla 4 okulda hayata geçirilen proje kapsamında 1100 öğrenciye 8 hafta boyunca tarhana ikram edilmeye başlandı.

Edirne'de okullarda 'tarhana' seferberliği başlatıldı

Edirne Valiliği'nce 'Sağlıklı Nesiller Tarhana ile Büyüyor' sloganıyla 4 okulda hayata geçirilen proje kapsamında 1100 öğrenciye 8 hafta boyunca tarhana ikram edilmeye başlandı. Projenin açılış etkinliği ise Vali Fahri Yücel İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ali Uysal, "Kendi öz kültürümüz olan tarhanayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin bağışıklık sistemi daha güçlü olsun, daha sağlıklı olsunlar istiyoruz" dedi.

Edirne Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Edirne'de 4 okulda 'Sağlıklı Nesiller Tarhana ile Büyüyor' sloganıyla proje başlatıldı. Projenin kent merkezindeki Mithat Paşa İlkokulu, Mithat Paşa Ortaokulu, Vali Fahri Yücel İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda toplam 1100 öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Projenin açılış etkinliği ise Vali Fahri Yücel İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ali Uysal, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, kadın kooperatifleri üyeleri ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte, okuldaki öğrencilere tarhana dağıtıldı.

'TARHANA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GELİŞTİREN BİR YİYECEK'

Projenin yaklaşık 2 ay boyunca devam edeceğini söyleyen Vali Yardımcısı Uysal, "Sağlıklı Nesiller Tarhanayla Büyüyor sloganıyla başlattık projeyi. Yaklaşık 1100 öğrenci ile bugün uygulamaya başlıyoruz. Amacımız sağlıklı nesiller yetiştirmek. Bu tarhana ata çorbası. Bağışıklık sistemini geliştiren bir yiyecek. Ben hep şunu söylüyorum. İnsan vücudundaki besinleri bir ülkeye benzetmek gerekirse orduları gibidir. Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlüyse, virüsleri, hastalıkları kapmaz püskürtür" dedi. KOOPERATİFLERDE SEFERBERLİK BAŞLATTIK

İlçelerdeki kadın kooperatiflerince tarhananın üretildiğini söyleyen Uysal, "Sayın valimizin büyük gayretleriyle her ilçemizde bu seferberliği başlattık. Kadın kooperatifleri kuruldu. Yerelden, bizzat el emeğiyle yapılan ürünleri kaynağından aldıracağız. Diğer büyük şehirlerde de satış merkezleri oluşturulacak. Yani kendi öz kültürümüz olan tarhanayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin bağışıklık sistemi daha güçlü olsun, daha sağlıklı olsunlar istiyoruz" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Yoğrulurken sevgiyi, içilirken de bağışıklığı arttırır diyoruz. Gerçekten Milli Eğitimimiz'le, Halk Sağlığımız'la, Tarım İl Müdürlüğümüz'le beraber bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla geleneksel besin öğelerimizi, ata çorbamızı tekrar layık olduğu değerine kavuşturmak amacımız" dedi.

Proje kapsamında okuldaki öğrencilere Vali Yardımcısı Uysal ve beraberindekiler tarafından tarhana çorbası dağıtıldı.

Edirne'de okullarda 'tarhana' seferberliği başlatıldı

Edirne Valiliği, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya birincisi oldu Ekiplerin baskın yaptıkları depoda kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle ele geçirdi Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:15:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de okullarda 'tarhana' seferberliği başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]