Son Dakika Haberleri: Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı
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Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

42 dakika önce

EDİRNE'de tarımsal sulamada kullanılan kanaldaki su miktarı azalınca yüzlerce balık ölümle karşı karşıya geldi.

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı, System.String[]

EDİRNE'de tarımsal sulamada kullanılan kanaldaki su miktarı azalınca yüzlerce balık ölümle karşı karşıya geldi. Oksijensiz kalan balıklar, kanala 3 ton su aktarılarak, kurtarıldı.

Çeltik hasadı yapılan Edirne'de tarımsal sulama yapılan kanallardaki su miktarlarında düşüş yaşanıyor. Merkeze bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki kanalın terfi havuzunda da su bitme noktasına geldi. Kanalda bulunan yüzlerce balık, oksijensiz kaldı. Vatandaşların can çekişen balıkları görüp, yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri, kanala 3 ton su aktardı. Yaklaşık 15 dakika süren işlemin ardından bazı balıkların canlandığı görüldü.

Vatandaşlar benzer durumun bölgedeki çok sayıda kanalda yaşandığını söyledi.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:46 Kaynak: DHA
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