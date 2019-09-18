Son Dakika Haberleri: Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı
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Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

1 saat önce

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardıEDİRNE'de su kanalının terfi havuzunun su miktarının düşmesi üzerine içinde bulunan bazı balıklar oksijensiz kalıp ölürken, can çekişenleri ise itfaiye ekibi su bırakarak kurtardı.

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

EDİRNE'de su kanalının terfi havuzunun su miktarının düşmesi üzerine içinde bulunan bazı balıklar oksijensiz kalıp ölürken, can çekişenleri ise itfaiye ekibi su bırakarak kurtardı.

Mevsimsel olarak çoğunlukla çeltik hasadının yapıldığı Edirne'de tarımsal sulamanın yapıldığı kanallarda su miktarlarında gözle görülür derecede düşüşler yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de merkeze bağlı İstasyon Mahallesi'nde bir su kanalının terfi havuzunda da su miktarı bitme noktasına geldi. Kanalın içerisinde bulunan yüzlerce balığı tehdit eden su düşüşüne müdahale itfaiye ekiplerinden geldi. Balıkların oksijensiz kalıp can çekiştiğini gören vatandaşların haber verdiği itfaiye ekipleri, kanala yaklaşık 3 ton su aktardı. Yaklaşık 15 dakikalık işlemin ardından kanalda bazı balıkların yeniden canlandığı görüldü. Vatandaşlar ise aynı durumun bölgedeki birçok kanalda yaşandığını söyledi.

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

İtfaiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:54 Kaynak: DHA
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