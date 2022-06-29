Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi, tutuklandı. Örgüt üyelerinin kaçışmasına yardım ettiği belirlenen 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, FETÖ şüphelileri Y.Y. ve N.Z.'yi Yunanistan'a kaçmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. ve N.Z., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen A.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.K.'nin, dosyalarındaki yargı kararları kesinleşmek üzere olan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardımcı olduğu tespit edildi. Şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.