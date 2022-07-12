Son dakika haberleri! Edirne Kapıkule yolunda çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Edirne Kapıkule yolunda çıkan orman yangını söndürüldü

12.07.2022 14:42

Son dakika 3. sayfa haberi: Edirne Kapıkule yolunda çıkan orman yangını söndürüldü Orman yangını bölgesinde vatandaşlar seferber oldu: araçlarından inip yangına müdahale ettiler Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne Kapıkule yolunda çıkan orman yangını söndürüldü

Orman yangını bölgesinde vatandaşlar seferber oldu: araçlarından inip yangına müdahale ettiler

EDİRNE - Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yoldan geçen vatandaşlar da otomobillerinden inip yangını söndürmek için mücadele verdi.

Edirne-Kapıkule yolu üzerinde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede etrafa yayılan alevlere ekipler dört koldan müdahale etti.

"Gönüllü vatandaşlar da müdahale etti"

Yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra, yoldan geçen vatandaşlar da otomobillerinden inip yangını söndürmek için mücadele verdi. Bir kaplumbağanın alevlerin arasında kaldığını gören Yıldırım Bayezid Mahalle Muhtarı Nuri Bostancı, kaplumbağayı alevlerin arasından alıp yeşillik alana bıraktı.

Bölgede yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Edirne Kapıkule yolunda çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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