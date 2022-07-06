Son dakika! Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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Son dakika! Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

06.07.2022 19:07

Son dakika 3. sayfa haberi... Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

EDİRNE - Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasındaki ağaçlık alanda başlayan orman yangınına,

Edirne orman bölge müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince; 6 arazöz, 2 dozer, 1 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 1 arama kurtarma aracı ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

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