Türkiye 'de son haftalarda yaşanan orman yangınları nedeniyle Edirne Valiliği ormanlara giriş yasağı kararı aldı. Edirne genelinde muhtarlara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi, "Edirne Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Edirne ili Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde; 01.07.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında Edirne ili sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaklanmıştır."

Kaynak: İHA

Edirne Valiliği, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de ormanlara giriş 3 ay yasaklandı - Son Dakika

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