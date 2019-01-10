Edirne'de Ormanlık Alanda Kesik Kol Bulundu

Keşan ilçesindeki ormanlık alanda, gazeteye sarılı kesik kadın kolu bulundu.

Keşan ilçesindeki ormanlık alanda, gazeteye sarılı kesik kadın kolu bulundu.



Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'ndeki ormanlık alana kozalak toplamaya giden bir kişinin, ağaçların altında gazete kağıdına sarılı kesik kol bulduğunu ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, omuz başından kesik kolun yetişkin bir kadına ait olduğunu tespit etti.



Kesik kol, savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Ormanlık Alanda Kadına Ait Kesik Kol Bulundu

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