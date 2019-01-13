Edirne'de Ormanlık Alanda Kesik Kol Bulunması

Keşan
ilçesinde ormanlık alanda kesik kol bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda, aynı kişiye ait başka vücut parçaları da bulunduğu öğrenildi.
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keşan ilçesindeki olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Kesik
kolun ait olduğu kişinin tespit edildiğini aktaran Kurt, bu kişiyle ilgili bugüne kadar herhangi bir kayıp başvurusu almadıklarını kaydetti.
Olay
Keşan Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 10 Ocak'ta kozalak toplamaya giden bir kişinin ihbar üzerine İspat Cami Mahallesi
'ndeki ormanlık alanda omuz başından kesik, gazete kağıdına sarılı bir kol bulmuş, erişkin bir kadına ait olduğunu tespit edilen kesik kol savcının incelemesinin ardından, İstanbul
'daki Adli Tıp Kurumu
'na gönderilmişti.
Parmak izi incelemesinde, kesik kolun Didem Uslu'ya ait olduğu belirlenmişti.