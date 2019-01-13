Son Dakika Haberleri: Edirne'de Ormanlık Alanda Kesik Kol Bulunması

Edirne'de Ormanlık Alanda Kesik Kol Bulunması

1 saat önce

Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kol bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edirne'de Ormanlık Alanda Kesik Kol Bulunması, System.String[]
Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kol bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda, aynı kişiye ait başka vücut parçaları da bulunduğu öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keşan ilçesindeki olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Kesik kolun ait olduğu kişinin tespit edildiğini aktaran Kurt, bu kişiyle ilgili bugüne kadar herhangi bir kayıp başvurusu almadıklarını kaydetti.

Olay

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak'ta kozalak toplamaya giden bir kişinin ihbar üzerine İspat Cami Mahallesi'ndeki ormanlık alanda omuz başından kesik, gazete kağıdına sarılı bir kol bulmuş, erişkin bir kadına ait olduğunu tespit edilen kesik kol savcının incelemesinin ardından, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Parmak izi incelemesinde, kesik kolun Didem Uslu'ya ait olduğu belirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Kesik, 3. Sayfa
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