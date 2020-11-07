Edirne'de ormanlık alanda yakılan lastiği DKMP ekipleri söndürdü - Son Dakika

DKMP ekipleri ormanlık alanda yakılıp bırakılan lastiği kendi imkanlarıyla söndürdü.

Edirne 'de ormanlık alanda yakılan lastiği Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri söndürdü.

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