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Edirne'de ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı - Son Dakika

Edirne'de ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

30.07.2021 20:50
Edirne'de ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı, System.String[]

Edirne Valiliği'nce, ormanlık alanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Edirne Valiliği'nce, ormanlık alanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında tedbir kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle, ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla 30 Temmuz, 31 Ağustos tarihleri arasında il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişler yasaklanmıştır."

Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında tedbir kararları ise şöyle belirtildi:

"Edirne il sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaktır. Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetler de bulunanlar bu yasaktan muaftır. Ruhsatlı veya kontrollü girilenler ormanlık alanlardaki mesire alanlarına giriş yasaktır. Edirne ili mülki hudutları içerisinde her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların yakılması yasaktır. Ormanlara yakın tesisler ile sanayi kuruluşları, muhtemel yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TREDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. - TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen kısımlarında gerekli bakımları ivedi olarak yapacaklar, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir. Belediyeler orman içi veya bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Edirne ili '2021 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı' ile belirlenmiş olan il genelindeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının orman yangınlarında kullanılabilecek (dozer, greyder, loder, treyler itfaiye aracı, arazöz vb.) her tür araç ve gereçlerin görevli elemanları ile birlikte her an kullanılmak üzere bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyon Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilecektir."

Genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri tarafından kesintisiz olarak gözetim ve denetim yapılacağı aktarılan açıklamada, "Orman İşletme Müdürlükleri tarafından, muhtemel yangınlarda kullanılmak amacıyla orman köylerine verilen su tankerleri hazır olarak bekletilecektir. Ayrıca su tankeri verilemeyen diğer bütün köylerde de hali hazırda tarımsal amaçlı kullanılan, gerektiğinde yangınlara karşı da kullanılabilen, en az 1 adet zirai ilaçlama makinesi köy muhtarları tarafından ilk müdahalede kullanılmak üzere temin edilecektir. İhtiyaç görülmesi halinde Kaymakamlar tarafından da kendi ilçelerine özgü ek tedbirler alınacaktır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Edirne Valiliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı - Son Dakika


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