Edirne'de 28 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı - Son Dakika
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Edirne'de 28 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Edirne'de 28 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı

27.06.2023 10:53

Edirne Valiliği, olası orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla 28 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Orman parkları ve tabiat parkları yasaktan muaf tutulurken, orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanların da yasaktan muaf tutulduğu belirtildi. Yasak kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı açıklandı.

Edirne Valiliği, 28 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin arttığı belirtildi.

TABİAT PARKLARI YASAKTAN MUAF TUTULDU

Kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği aktarılan açıklamada, "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74.maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66.maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 28 Haziran 2023-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır." denildi. Orman parkları ve tabiat parkları yasaktan muaf tutulurken bu alanlarda piknik, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerin serbest olduğu ifade edildi.

KARARA UYMAYANLARA İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanların da yasaktan muaf tutulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Edirne ili mülki hudutları içerisinde her türlü anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlüklerimiz koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır."

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • selahattin dagoglu: Ormanlari insanlardan korumak gerek Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • selahattin dagoglu: Çok yerinde bir karar olmuş. Ormanlari insanlardan korumak gerek... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Edirne'de 28 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı - Son Dakika
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