Ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor - Son Dakika

Edirne'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlere izin verilmiyor.

Valilik tarafından ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Başta Edirne Kent Ormanı olmak üzere il genelindeki ormanların girişleri duba ve şeritlerle kapatıldı. Ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişlere izin verilmiyor.

Normal zamanlarda kalabalıkların oluştuğu ormanlık alanlarda, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle, ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla 30 Temmuz-31 Ağustos'ta il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişler yasaklanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.