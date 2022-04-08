Edirne'de ortaokul öğrencileri mimarlık fakültesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de ortaokul öğrencileri mimarlık fakültesini ziyaret etti

08.04.2022 16:24
Edirne'de ortaokul öğrencileri mimarlık fakültesini ziyaret etti

Edirne'de ortaokul öğrencileri Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni gezdiTrakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri işbirliğinde vefatının 434. yılında Mimar Sinan'ı anmak amacıyla "Eserlerinin İzinde Mimar Sinan" konulu etkinlik düzenlendi.

Edirne'de ortaokul öğrencileri Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni gezdi

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri işbirliğinde vefatının 434. yılında Mimar Sinan'ı anmak amacıyla "Eserlerinin İzinde Mimar Sinan" konulu etkinlik düzenlendi.

Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Gözde Dönmez Alkış ile öğrenciler fakülteyi ziyaret etti. Fakülte gezisinde öğrencilere projeler tanıtıldı.

TÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Özgüven, Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sennur Akansel, Dekan Yrd. Doç. Dr. Hasan Faik Kara öğrencilere bilgiler verdi.

Mimarlığın mesleki ve eğitim alanındaki yansımaları Araştırma Görevlisi Dr. Aslı Zencirkıran ve Araştırma Görevlisi Barış Kara tarafından öğrencilere anlatıldı.

Öte yandan öğrenciler, resim, maket ve el işi tekniklerini de deneyimledi.

Etkinliğin sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

YORUMLAR
500
Edirne'de fuel oil havuzu patlayan tesis ÇED'siz çıktı (2) Edirne'de fuel oil havuzu patlayan tesis ÇED'siz çıktı (2) Edirne'de üniversite öğrencilerince hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı Edirne'de üniversite öğrencilerince hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi, Mimar Sinan, Araştırma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de ortaokul öğrencileri mimarlık fakültesini ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 16:36:29. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de ortaokul öğrencileri mimarlık fakültesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement