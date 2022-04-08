Edirne'de ortaokul öğrencileri mimarlık fakültesini ziyaret etti - Son Dakika

Edirne'de ortaokul öğrencileri Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni gezdi

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri işbirliğinde vefatının 434. yılında Mimar Sinan'ı anmak amacıyla "Eserlerinin İzinde Mimar Sinan" konulu etkinlik düzenlendi.

Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Gözde Dönmez Alkış ile öğrenciler fakülteyi ziyaret etti. Fakülte gezisinde öğrencilere projeler tanıtıldı.

TÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Özgüven, Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sennur Akansel, Dekan Yrd. Doç. Dr. Hasan Faik Kara öğrencilere bilgiler verdi.

Mimarlığın mesleki ve eğitim alanındaki yansımaları Araştırma Görevlisi Dr. Aslı Zencirkıran ve Araştırma Görevlisi Barış Kara tarafından öğrencilere anlatıldı.

Öte yandan öğrenciler, resim, maket ve el işi tekniklerini de deneyimledi.

Etkinliğin sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.