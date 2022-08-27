Edirne kırmızısının elde edildiği bitkinin ekim alanı genişletilecek - Son Dakika
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Edirne kırmızısının elde edildiği bitkinin ekim alanı genişletilecek

27.08.2022 11:42
Edirne kırmızısının elde edildiği bitkinin ekim alanı genişletilecek

Edirne'de, Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olan ve "efsane renk" olarak da bilinen "Edirne kırmızısı"nın (Rouge d'Adrinople) elde edilmesinde kullanılan kök boya bitkisi "rubia tinctorum"un ekim alanının genişletilmesi hedefleniyor.

Edirne'de, Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olan ve "efsane renk" olarak da bilinen "Edirne kırmızısı"nın (Rouge d'Adrinople) elde edilmesinde kullanılan kök boya bitkisi "rubia tinctorum"un ekim alanının genişletilmesi hedefleniyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç Mahallesi'ndeki deneme tarlasında yetiştirilen bitkinin bölge çiftçilerince ekilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi planlanıyor.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, bitkinin yetiştirilmesi için çalışmalara 3 yıl önce başladıklarını ve güzel sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Trakya Üniversitesi ile ortaklaşa çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Tülek, Edirne kırmızısının kent için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Edirne kırmızısının elde edilmesi için kullanılan kök boya bitkisine özel sektörden talep olduğunu anlatan Tülek, şöyle devam etti:

"Bu bitkinin yaygınlaşması ve kullanıma sunulması için özel sektörle de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü özel sektörün bu yönde bir talebi var. Özellikle Edirne kırmızısından organik boya elde edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

İlerleyen süreçte sonbaharda yapılacak hasatla bitkinin köklerinden kırmızı renk elde edilmesi için bu kökler işlenecek. Şu anda özellikle tekstil firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız, firmaların talepleri doğrultusunda çiftçilerin üretime geçmesi."

Edirne kırmızısı

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda kök boya olarak üretildi.

"Tuğla kırmızısının daha parlağı" olarak nitelenen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, boyanın formülünü bir süre sonra Fransa'ya götürerek bu rengin Avrupa tekstil sanayisinde yaygınlaşmasını sağladı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında kullanıldı.

Edirne'de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne kırmızısının elde edildiği bitkinin ekim alanı genişletilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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