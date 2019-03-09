Edirne'de Osmanlı Kadınlarının Kıyafetleri Defile ile Tanıtıldı

Edirne
'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikler kapsında Osmanlı kadınlarının giydiği kıyafetler, üniversite öğrencilerinin mankenlik yaptığı defile ile tanıtıldı.
Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri kapsamında Vali Ekrem Canalp
'ın eşi doktor Ayten Canalp öncülüğünde hazırlanan Osmanlı kadınlarının giydiği kıyafetlerin defilesi düzenlendi. Edirne Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından Edirne Sarayı ile Balkan coğrafyasında yaşayan kadınların düğün, nişan ve özel günlerde giydikleri kıyafetlerden oluşan bir defile büyük ilgi gördü. Osmanlı İmparatorluğu
'na 88 yıl başkentlik yapan Edirne'de kadınların giydikleri kıyafetleri, Trakya Üniversitesi
öğrencileri büyük bir ustalıkla sergiledi. Osmanlı desenlerinin göze çarptığı kıyafetler altın takıların ağırlıklı olması dikkat çekerken sarayda cariyelerin giydiği kıyafetler göz kamaştırdı. Osmanlı kadının gücünün kıyafetlerle sergilendiği defile Balkanlar'da Osmanlı kadının kırmızı ve kahve rengi tonlara olan tutkusunu gözler önüne serdi.
Yaklaşık 500 kişinin izlediği defilede konuşan Ayten Canalp, Kadınlar dünyanın aynası, yok etmekten değil var etmekten yana olan, hemen her zaman emek sarf eden olan sevgi dolu şefkatli yüreği ile toplumun görülmeyen kahramanları, temel taşıdır. Bütün toplumlarda kadın yaşamdan yanadır. Çünkü doğurandır. İnsan yetiştirerek, üreterek önemli roller üstlenmişlerdir. Bu nedenledir ki bir kadın yetiştirirseniz toplumu yetiştirirsiniz sözü, herkesin birleştiği bir olgudur dedi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın 'Gönül Elçiliği' projesinden ilham alarak, 'Bir dünya Kur Projesi' kapsamında defileyi düzenlendiklerini söyledi. Vali Canalp, Hepiniz biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi tarafından ön ayak olunan ve himaye edilen bir Gönül Elçileri
projesi vardı. Pek çok ilde proje kapsamında gerçekleştirilen bazı etkinlikler oldu. Bizde Edirne Valiliği
olarak bu projeden ilham almamız sebebiyle Bir Dünya Kur projesini gerçekleştirdik. Bu proje çerçevesinde çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, şehit ve gazi yakınlarımız ile gazilerimize yönelik pek çok alt projeyi gerçekleştirme imkanı bulduk. Bugün burada gerçekleştirilmiş olan etkinlikte yine aynı şekilde bu projenin alt etkinliklerinden bir tanesidir. Yapacağımız bütün projelerde sivil toplum kuruluşları ve Edirne halkıyla birlikte hareket edeceğiz. Ne yaparsak onlarla birlikte yapacağız. Bu etkinlik, sadece Edirneli kadınların dayanışmasını teşkil etmiyor, Edirneli kadınların aynı zamanda Bulgaristan
'dan ve Yunanistan
'dan gelen soydaşlarımızla da beraber dayanışmamıza da teşkil ediyor dedi.
Konuşmanın ardından Vali Canalp eşi ile birlikte Osmanlı kıyafeti giyerek podyum çıkan defilenin an yaşlı mankeni Nefise Güllüler'e(75), çiçek verdi. Halk oyunu gösterileri ve yerel dans grubu ekiplerinin gösterileriyle devam eden defilede, kıyafetleri büyük ustalıkla taşıyan mankenler izleyenlerden tam not aldı.