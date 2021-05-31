Üye Girişi
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek - Son Dakika

Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek

31.05.2021 11:18
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek, System.String[]

OSMANLI'nın başkentlerinden Edirne'de, yapımına 1450 yılında 2'nci Murad zamanında başlanan, Fatih ve Kanuni gibi padişahların yaşadığı 3 milyon metrekare alanı kapsayan Edirne Sarayı'nın (Saray-ı Cedide-i Amire) kazı çalışmalarında 12 ay boyunca kesintisiz sürecek yeni sezon başladı.

OSMANLI'nın başkentlerinden Edirne'de, yapımına 1450 yılında 2'nci Murad zamanında başlanan, Fatih ve Kanuni gibi padişahların yaşadığı 3 milyon metrekare alanı kapsayan Edirne Sarayı'nın (Saray-ı Cedide-i Amire) kazı çalışmalarında 12 ay boyunca kesintisiz sürecek yeni sezon başladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "İnşallah var olan değerlerimizi yeniden gün yüzüne çıkartacağız" dedi.

Osmanlı padişahlarından 2'nci Murad, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'a ev sahipliği yapan ve bir dönem imparatorluğun yönetildiği Edirne'deki saray, Osmanlı- Rus savaşında cephaneliğin patlatılması sonucu büyük zarar görmüş, yıkılmıştı. Uzun bir aradan sonra 2018 yılının eylül ayında Trakya Üniversitesi ve Edirne Müzesi işbirliğiyle başlatılan yeni saray kazılarında yeni dönem başladı. Trakya Üniversitesi önderliğinde başlayan kazı çalışmaları geçen yıl, 'Cumhurbaşkanı Kararlı Kazılar' arasına alınırken, yılın 12 ayı boyunca devam etmesi için de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan başvuru aynı yıl kabul edildi. Tüm yıl devam edecek kazı çalışmalarında, tarihi saraydan günümüze yetişemeyen bölümlere ağırlık verilecek.

'FETİH PLANLARININ YAPILDIĞI BİR MEKAN'Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni sarayın Türk tarihi için çok önemli bir yer olduğunu belirterek, "Edirne, fethedildiği andan itibaren başkent olmuş, bir imparatorluğun başkentliğini yapmış bir yer. Ecdadımız 1361 yılında buraya gelir gelmez hemen başkent yapıyor ve çok ciddi imar hareketleri oluyor ve hemen Edirne Sarayı yapılıyor. Önce ilk saray ve sonra yeni saray olmak üzere içinde bulunduğumuz alana inşası başlıyor. Edirne'nin 92 yıl başkent olduğu o dönem zarfında inanılmaz bir mimari hareketlilik görüyoruz. Fatih bu coğrafyada doğup büyüyor ve Adriyatik'e kadar Balkanları ve İstanbul'u fetheden medeniyetin kurulduğu yer Edirne. İçinde bulunduğumuz alan da, bütün bu plan ve projelerin yapıldığı o büyük fetihlerin planlandığı bir mekan" dedi.'TARİHİ DEĞERLERİMİZİ YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAĞIZ'Üniversite olarak 2 yıl önce kazının sorumluluğunu aldıklarını söyleyen Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi olarak yaklaşık 2 yıl önce buradaki kazının sorumluluğunu aldık ve kazılara başladık. Bu yıl da daha büyük bir ekiple, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 12 ay kazılar hükmüne alınmış bir kazı ekibiyle çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah var olan değerlerimizi yeniden gün yüzüne çıkartacağız. Bir hayal miydi, masal mıydı sorusunu, 'Hayır gerçekti, biz yaptık. Büyük düşündük ve 3 kıtaya hükmeden bir imparatorluk kurduk ve o güç, yetenek, genetik miras bizdedir' cevabını, öğrencilerimize, insanlarımıza öğretecek bir açık hava müzesini inşallah hep beraber inşa edeceğimiz günlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.'ALAN 3 MİLYON METREKAREDEN OLUŞUYOR' Kazı alanının 3 milyon metrekare olduğunu söyleyen Rektör Tabakoğlu, "Burada iş çok, 3 milyon metrekare buranın alanı. Yalnız sayın kültür bakanımıza teşekkür ediyorum, bir yoğunlaşma oldu. Kazı işi bizde ama yapılan restorasyon planlarının imarlarının yapılması, bir nehir ve sel sorunumuz var ona bir çare bulunabilir mi. Bir konsorsiyumla, buranın daha da hızlanacağını düşünüyoruz ve ilgililere bunları rapor ediyoruz" diye konuştu.'KAZILAR 12 AY DEVAM EDECEK'Kazıların bilimsel danışmanlığını yürüten Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, kazıların 12 ay boyunca devam edeceğini belirtti. Kurtişoğlu, "Şu anda kazı sezonunda hazırlığa başladık. Bir kaç gün içerisinde kazı çalışmalarımız fiilen başlamış olacak. Bunun yanı sıra 12 aylık kazı çalışması yaptığımız için kazı evimizde de küçük buluntularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Seramikler, duvar çinileri, sikkeler gibi malzemeler. Geniş bir yüzyıl aralığı var. 15'inci yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar farklı dönemlere malzemelerimiz kazılarda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.'GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI GEREKEN 100'E YAKIN ESER VAR'Sarayda birçok yapının bütüncül olarak günümüze ulaşamadığını kaydeden Doç. Dr. Kurtişoğlu, "Şu an bulunduğumuz alan sarayın ikinci avlusunun başlangıcı olan Babüssaade Kapısı'nın kalıntısının önünde bulunuyoruz. Hemen arkamızda bulunan kalıntı da Cihannüma'ya ait. Bunlar Fatih döneminde inşa edilen 15'inci yüzyıla ait yapılar. Ne yazık ki bütüncül olarak günümüze ulaşamamış. Mutfak bölümünde gerekli restorasyon gerçekleştirildi ve yakın zamanda müze olarak açılışı gerçekleştirilecek. Bizler günümüze ulaşamayan yapıların ortaya çıkarılmasına yönelik kazılar gerçekleştiriyoruz. 2 ayrı alanda açmalarımız mevcut. Bir tanesi, kum meydanının olduğu alanda açmalarımız var. Geçen yıl başladığımız Akağalar koğuşlarının etrafındaki çalışmalara bu yıl da devam edeceğiz ve sarayın avlular dizisini de ortaya çıkararak diğer temellere ulaşmayı hedefliyoruz. Aslında gün yüzüne çıkması gereken 100'e yakın eser var" diye konuştu.

Öte yandan tarihi saray alanında Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Fatih Köprüsü, Adalet Kasrı, Saray Mutfağı, Kanuni Köprüsü, Su Maksemi, Şehabeddin Paşa Köprüsü, Namazgahlı Çeşmesi, Av Köşkü gibi yapılar dönem dönem yapılan restorasyon çalışmalarıyla bugün de ayakta kalan eserler olarak dikkat çekiyor.


Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek
Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek

Osmanlı, Edirne, Fatih, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış

Son Dakika Haberleri
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
11:16 Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!
11:07 MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
11:06 Altın, haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
10:59 Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi         
12:00
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti         
11:31
Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki kimse ne yaptığını anlayamadı Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki kimse ne yaptığını anlayamadı         
11:25
Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!         
11:16
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş         
09:26
Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor         
09:21
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 12:11:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de Osmanlı Sarayı kazıları, 12 ay kesintisiz sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement