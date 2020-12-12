Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor - Son Dakika

Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor

12.12.2020 09:38
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor, System.String[]

TRAKYA Üniversitesi'nin pandemi sürecinde kapalı olması nedeniyle tadilat, restorasyon ve çevre düzenlemesine yoğunluk verdiği Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ile kapılarını yeni açan İmaret Müzesi, çalışmalar bittikten sonra ziyaretçilerini, yenilenmiş yüzü ve son teknoloji...

TRAKYA Üniversitesi'nin pandemi sürecinde kapalı olması nedeniyle tadilat, restorasyon ve çevre düzenlemesine yoğunluk verdiği Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ile kapılarını yeni açan İmaret Müzesi, çalışmalar bittikten sonra ziyaretçilerini, yenilenmiş yüzü ve son teknoloji müze desteğiyle ağırlayacak. Müze Müdürü Ruhi Pehlivancık, "Külliyeye bundan önce 10 kere de gelmiş insan bundan sonraki süreçte gelmesinin ardından 'Biz külliyenin bu yapılarını hiç görmemiştik, hiç bu açıdan görmemiştik' diyecek. Yani külliyeye 100 kere gelmiş insan 101'inciye de gelmek isteyecek" dedi.

Edirne'nin Osmanlı mirası olan en önemli eserlerinden, döneminin sağlık alanındaki öncü kurumlarından 2004 yılında Avrupa Konseyi'nce 'Avrupa Müze Ödülü'ne layık görülen ve 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, kampüsü içinde bulunan İmaret Müzesi ile genişliyor. Eylül ayında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretiyle kapılarını açan İmaret Müzesi'nde pandemi nedeniyle ziyaretçinin az olması üzerine iyileştirme çalışmaları sürüyor. Müze, çalışmalar bittikten sonra ziyaretçileri yenilenmiş yüzü ve son teknoloji müze desteğiyle ağırlayacak. Müzeyi gezen ziyaretçiler, Osmanlı mutfağının ayrıntılarının anlatıldığı İmaret Müzesi, sağlık çalışmalarının altyapısının sergilendiği Darüşşifa ve eğitim - öğretimin gerçekleştirildi 'Medrese' kısmıyla tam kapasite olarak vatandaşlarla buluşacak.

'ALTYAPI DEĞİŞİMLERİMİZ VE GÜZELLEŞTİRMELERİMİZ DEVAM EDİYOR' 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık, özellikle pandeminin yeniden artmasıyla müzeye gelen ziyaretçi sayısında azalma olduğunu belirterek, bu süreci kendilerinin fırsata çevirerek yenileme çalışmaları başlattıklarını dile getirdi. Pehlivancık, "Külliyede biraz bahçe bakımlarına önem verdik. Mimarlık fakültemizden hocalarımızı davet ettik, peyzaj mimarlarımız geldiler, külliyenin bahçesinin nasıl daha güzelleştirileceği, buranın daha alımlı hale getirilebileceğini uzun istişareler sonucunda tartıştık ve şu anda yaklaşık 15 - 20 gün sonra aşama aşama uygulamaya geçireceğimiz bir peyzaj projesi hazırladık. Bunun haricinde külliye tarihi bir yapı olması nedeniyle zaman içerisinde kırılan taşlar, eskiyen pencereler gibi restorasyon çalışmalarımız da gündeme geldi. Bunların da Anıtlar Kurulu'na başvurmak suretiyle tarihsel mirasa saygılı bir şekilde, işin uzmanlarına danışarak restore etme görevini de şu anda yerine getiriyoruz. Bu tarz altyapı değişimlerimiz, güzelleştirmelerimiz devam ediyor" dedi.'ÖZGÜN HİKAYEYİ İNSANLARA ANLATMAK İSTİYORUZ' Külliye yapısında son olarak İmaret Müzesi'nin ziyarete açıldığını anlatan Pehlivancık, "Bu biraz uzun vadeli projenin bir alt dalı. Niyetimiz buraya gelen ziyaretçilere külliyenin her tarafını göstermek suretiyle onların buradaki ve Edirne'deki geçirdiği zamanı uzatmak. Bunu yaparken de bir taraftan insanların sadece mankenlere ve eserlere bakıp çıkmasını istemiyoruz. İşin açıkçası buranın kendine özgü bir felsefesi, ruhu var. Onun da haricinde Osmanlı Devleti'nin de siyasal politikalarının da en doğrudan, en net biçimde tahlil edilebildiği bir yerden bahsediyoruz. Bu tarz ince bir felsefenin meyvesi olan Sultan 2'nci Beyazıd Külliyesi'nde de biz bunu gelen ziyaretçilerimize külliyenin her köşesini göstererek buranın ruhunu, o özgün hikayesini aslında insanlara aktarmak istiyoruz" diye konuştu.'PANDEMİ SÜRECİNİ KENDİMİZİ YENİLEMEYE ADADIK' Pandemi sürecini tamamen kendilerini yenilemeye adadıklarını kaydeden Pehlivancık, "Bu tarz kriz zamanlarının özellikle fırsatları da beraberinde getirdiğini, teorik ve pratik olarak tecrübe etmiş biri olarak biz bu pandemi sürecini tamamen ve tamamen kendimizi yenilemeye adadık. Tadilatlarımızı, restorasyonlarımızı yapmaya, çehremizi yenilemeye adadık. Sayın rektörümüz Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu tamamen Edirne aşığı, bu kültürel mirasın aşığı bir yönetici olarak bizi buradaki çalışmalarımıza teşvik etmesi, bizi bu yönde desteklemesi burada külliyenin çehre değişiminde arka planda yatan itici faktör" dedi.'100 KERE GELMİŞ İNSAN 101'İNCİYE GELMEK İSTEYECEK'

Müze müdürü Ruhi Pehlivancık, çalışmalar bittikten sonra ziyaretçileri yep yeni bir çehre beklediğini ifade ederek, "Külliyeye bundan önce 10 kere de gelmiş insan bundan sonraki süreçte gelmesinin ardından 'Biz külliyenin bu yapılarını hiç görmemiştik, hiç bu açıdan görmemiştik' diyecek. Yani külliyeye 100 kere gelmiş insan 101'inciye de gelmek isteyecek. Çünkü yeni projelerimizle külliyenin çehresini değiştirmek ve külliyenin adım basılmadık hiçbir yerini bırakmadan, bütün yapılarını sergileyerek gelen ziyaretçilerin hem külliyede geçirdikleri vakitleri uzatmak hem de Edirne'nin bir günlük bir ziyaret yeri olmadığını, buradaki ziyaret süresini uzatarak göstermeyi planlıyoruz" dedi.


Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor
Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor

Sağlık Müzesi, Osmanlı, Edirne, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de Osmanlı yadigarı ödüllü müze, pandemide yenileniyor - Son Dakika


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