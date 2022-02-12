Edirne'de otelden televizyonları çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de bir süredir hizmet vermeyen bir otelden 3 televizyon çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi Maarif Caddesi'nde bir süredir kapalı olan oteldeki televizyonların yerinde olmadığını gören yetkililer, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otelin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede, Gazipaşa Caddesi'nde taksiden inen E.B, N.D. ve E.B'nin, Türkocağı Caddesi'nden geçerek otele girdikleri, otelden ellerinde battaniyeye sarılı 3 televizyonla çıkıp aynı güzergahtan koşarak uzaklaştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramada otelden çaldıkları 3 televizyon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.