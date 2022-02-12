Üye Girişi
Edirne'de otelden televizyonları çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de otelden televizyonları çalan şüpheliler tutuklandı

12.02.2022 09:27

Edirne'de bir süredir hizmet vermeyen bir otelden 3 televizyon çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de bir süredir hizmet vermeyen bir otelden 3 televizyon çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi Maarif Caddesi'nde bir süredir kapalı olan oteldeki televizyonların yerinde olmadığını gören yetkililer, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otelin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede, Gazipaşa Caddesi'nde taksiden inen E.B, N.D. ve E.B'nin, Türkocağı Caddesi'nden geçerek otele girdikleri, otelden ellerinde battaniyeye sarılı 3 televizyonla çıkıp aynı güzergahtan koşarak uzaklaştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramada otelden çaldıkları 3 televizyon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'de otelden televizyonları çalan şüpheliler tutuklandı
Edirne'de otelden televizyonları çalan şüpheliler tutuklandı
Edirne'de otelden televizyonları çalan şüpheliler tutuklandı

YORUMLAR
500

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de otelden televizyonları çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:34 Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar
09:03 İki cinayette birbirinin aynısı! Halil Falyalı suikasti, akıllara Ömer Lütfü Topal'ı getirdi
08:47 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, süper miniyle adeta mankenlere taş çıkarttı
08:33 Annesinin sevgilisinin olduğunu öğrenen genç, dehşet saçtı! Adamı öldürdü, annesini dövdü
07:57 Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi
07:55 Yayın kuruluşundan skandal "Filistin" talimatı: Yok sayın
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 09:41:23. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de otelden televizyonları çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement