Edirne'de otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki otluk alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde, Yunanistan sınırına yaklaşık 250 metre mesafedeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler diğer bölgelere sıçramadan kontrol altına alındı.Yangın söndürme çalışmalarını takip eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yangınlarla ilgili çok hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, "Boş alanda bir yangın çıktı, biz vatandaşımızı hep uyarıyoruz çöp dökmeyin diye. En küçük bir tutuşmanın nereye gideceğini kontrol etmeliyiz. İtfaiye ekiplerimiz geldi, söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altında. Vatandaşlarımızdan azami dikkat etmelerini istiyoruz. Edirne Valiliği de aldığı kararla bütün ormanlara girişi yasakladı, lütfen bunlara uyalım ve sağa sola attığımız her şeye dikkat edelim. Bütün vatandaşlarımız duyarlı ve dikkatli olsunlar" dedi.