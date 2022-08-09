Edirne'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı - Son Dakika
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Edirne'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

09.08.2022 21:21
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, orman bölgesine sıçramadan söndürüldü.

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, orman bölgesine sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Meriç Nehri yakınları Bosnaköy civarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, otluk alanda bulunan tahta ve lastiklerin de yanmasıyla kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman İşletme ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle otluk alandaki metruk bir bina zarar gördü.

Çevredeki bir evin bahçesine yaklaşan alevler ekiplerin müdahalesiyle önlendi.

Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Meriç Nehri, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı - Son Dakika
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