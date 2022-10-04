Edirne'de gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

Yapılan aramada, gümrük kaçağı 27 şişe içki ve 23 kutu sarma sigara ile 8 laptop ele geçirildi.

Edirne 'de, otoban gişelerinde durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı 27 şişe içki ve 23 kutu sarma sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

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