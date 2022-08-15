Edirne'de bir otomobilde 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de bir otomobilde 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

15.08.2022 11:23
Edirne'de bir otomobilde 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Edirne'de otoban gişelerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edirne'de otoban gişelerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.S'nin kullandığı otomobili otoban gişelerinde durdurdu.

Yapılan aramada, 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Şüpheli M.S. hakkında "5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de bir otomobilde 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de bir otomobilde 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika
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