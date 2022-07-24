Edirne'de otobüs motorunda 2 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de otobüs motorunda 2 göçmen yakalandı

24.07.2022 18:57
Edirne'de otobüs motorunda 2 göçmen yakalandı

Edirne'de otobüsün motor bölümünde yurtdışına kaçarken yanan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otobüsün motor bölümünde yurtdışına kaçarken yanan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Göçmenler yurt dışına kaçmak için her yolu deniyor. Tur otobüsünün motoru ile dingil arasına gizlenen göçmenler, ölümden döndü. Bosna Hersek'e gitmek üzere İstanbul'dan hareket eden tur otobüsü Edirne'ye geldi. Otobüsten çığlık sesleri geldiğini duyan yolcular, durumu şoföre bildirdi. Otobüsü durduran şoför çığlıkların geldiği yeri kontrol edince, motor ve dingilin arasına gizlenen 1'i kadın 2 göçmen olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polisler, göçmenleri sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan göçmenlerin vücutlarında yanıklar olduğu öğrenildi. - EDİRNE

YORUMLAR
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2 göçmen, tur otobüsü altında kaçmaya çalışırken yanıyordu 2 göçmen, tur otobüsü altında kaçmaya çalışırken yanıyordu Tur otobüsünün motor kısmına saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı Tur otobüsünün motor kısmına saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Göçmen, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de otobüs motorunda 2 göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de otobüs motorunda 2 göçmen yakalandı - Son Dakika
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