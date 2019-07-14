Edirne'de otomobil devrildi: 6 yaralı
4 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:48 Kaynak: AA
'nin Keşan
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Gökhan Yalçın
idaresindeki 34 NGC 84 plakalı otomobil, Bahçeköy
kavşağında devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Yeşim, Kağan ve Demirhan Yalçın ile Hasan Levent ve Güner Seyhuletibba yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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