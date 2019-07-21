Son Dakika Haberleri: Edirne'de otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (2)
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Edirne'de otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (2)

1 saat önce

DENİZDEN DÖNÜYORLARDIEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak duvara çarptığı kazada araçta bulunan Kılıç ailesinin, Saros Körfezi kıyısında günü birlik denize gittikleri ve kazanın da evlerine dönüş yolunda meydana geldiği ortaya çıktı.

Edirne'de otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (2), System.String[]

DENİZDEN DÖNÜYORLARDI
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak duvara çarptığı kazada araçta bulunan Kılıç ailesinin, Saros Körfezi kıyısında günü birlik denize gittikleri ve kazanın da evlerine dönüş yolunda meydana geldiği ortaya çıktı. Uzunköprü'nün Kırcasalih Beldesi'nde yaşayan Kılıç ailesinden kazada Simge Kılıç, kızı Bensu (1), kayınvalidesi Ayfer, kayınpederi Abdullah Kılıç, hayatlarını kaybederken, eşi Oğuz ile diğer kızı Belinay yaralandı.
Hastanede tedavisi süren araç sürücüsü Oğuz Kılıç'ın Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaloriferci, ölen eşinin de aynı kurumda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Kazada ölenlerin yarın Kırcasalih beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.


Uzunköprü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:01 Kaynak: DHA
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